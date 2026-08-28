$!Encuentran a hombre sin vida y desnudo a un costado de la carretera Escuinapa-Teacapán

ESCUINAPA._ Un hombre de aproximadamente 50 años fue localizado sin vida, desnudo y envuelto en una cobija, a un costado de la carretera Escuinapa-Teacapán, a la altura de la Universidad de Occidente, en las inmediaciones de la cabecera municipal.
El hallazgo ocurrió la noche del jueves 27 de agosto, alrededor de las 19:15 horas, luego de que elementos de la Policía Municipal acudieran al sitio tras recibir un reporte sobre el presunto derrape de una motocicleta.
Al llegar, agentes de Tránsito Municipal realizaron una inspección y descartaron que se tratara de un hecho de tránsito; sin embargo, localizaron el cuerpo de un hombre tendido en el lugar.
La víctima permanece sin identificar. De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades de Seguridad Pública del municipio, se trata de un hombre de aproximadamente 50 años, de complexión delgada, quien tenía tatuada en el pecho la imagen del rostro de una mujer.
Las autoridades señalaron que, a simple vista, no se apreciaban signos evidentes de violencia, aunque será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de determinar las causas de muerte y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Tras el hallazgo, elementos municipales notificaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos y agentes investigadores acudieron para realizar las diligencias correspondientes.
Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan los estudios necesarios para establecer su identidad y determinar las causas del fallecimiento.
Cabe señalar que este hallazgo se registró luego de una jornada violenta en el municipio de Escuinapa, tras un enfrentamiento armado entre civiles que dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas, 10 detenidos y una mujer lesionada por una bala perdida. Los hechos se registraron ayer, jueves 27 de agosto, en distintos puntos de la cabecera municipal de Escuinapa, de acuerdo con reportes que aún no han sido confirmados oficialmente.