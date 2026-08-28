$!Encuentran a hombre sin vida y desnudo a un costado de la carretera Escuinapa-Teacapán

ESCUINAPA._ Un hombre de aproximadamente 50 años fue localizado sin vida, desnudo y envuelto en una cobija, a un costado de la carretera Escuinapa-Teacapán, a la altura de la Universidad de Occidente, en las inmediaciones de la cabecera municipal.

El hallazgo ocurrió la noche del jueves 27 de agosto, alrededor de las 19:15 horas, luego de que elementos de la Policía Municipal acudieran al sitio tras recibir un reporte sobre el presunto derrape de una motocicleta.

Al llegar, agentes de Tránsito Municipal realizaron una inspección y descartaron que se tratara de un hecho de tránsito; sin embargo, localizaron el cuerpo de un hombre tendido en el lugar.