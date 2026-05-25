$!Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en el Campo Moroleón, en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado durante la tarde de este lunes 25 de mayo en las inmediaciones del Campo Moroleón, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El hallazgo fue reportado a un costado de la obra hidráulica Canal 7, alrededor de las 14:30 horas, luego de que autoridades recibieran el aviso sobre la presencia de una persona sin vida en la zona.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron la localización del cadáver y procedieron a asegurar el área.