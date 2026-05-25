$!Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en el Campo Moroleón, en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado durante la tarde de este lunes 25 de mayo en las inmediaciones del Campo Moroleón, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
El hallazgo fue reportado a un costado de la obra hidráulica Canal 7, alrededor de las 14:30 horas, luego de que autoridades recibieran el aviso sobre la presencia de una persona sin vida en la zona.
Al arribar al sitio, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron la localización del cadáver y procedieron a asegurar el área.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba envuelta en una cobija de colores rojo y negro y ya se encontraba en avanzado estado de descomposición.
El hombre vestía una camisa verde tipo camuflada y un pantalón verde deslavado, además de que estaba descalzo al momento de ser localizado.
Aunque en la escena no fueron encontrados casquillos percutidos u otros indicios relacionados con disparos de arma de fuego, las autoridades señalaron que la causa de la muerte fue violenta.
Posteriormente, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.