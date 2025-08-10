$!Encuentran a hombre torturado y asesinado en carretera de Navolato

NAVOLATO._ Amarrado de pies y manos, y con huellas de tortura, fue hallado un hombre asesinado la mañana de este domingo 10 de agosto en las inmediaciones de la carretera La 50, a la altura del Campo Santa Teresa, al sur de Navolato.
El hecho se reportó alrededor de las 07:30 horas en la autopista que conecta las sindicaturas de Villa Juárez con San Pedro. Una llamada al 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la localización de un cuerpo arrojado a un costado de la rúa municipal.
La víctima aún no ha sido identificada, pero se refiere que se trata de un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía un pantalón, playera y gorra de color negro, además de calzar unos huaraches de baqueta con una bandera de México.
Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros respondientes del homicidio y se encargaron de marcar un perímetro con cinta amarilla de precaución, además de que se desplegaron alrededor del área para montar un operativo de vigilancia.
Los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron los trabajos de campo y las diligencias, para al final ordenar el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.
La carretera no se vio obstruida para el paso de los vehículos, por lo que el tráfico se mantuvo a su ritmo habitual mientras la autoridad se encontraba en el lugar de los hechos.