$!Encuentran a hombre torturado y asesinado en carretera de Navolato

NAVOLATO._ Amarrado de pies y manos, y con huellas de tortura, fue hallado un hombre asesinado la mañana de este domingo 10 de agosto en las inmediaciones de la carretera La 50, a la altura del Campo Santa Teresa, al sur de Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 07:30 horas en la autopista que conecta las sindicaturas de Villa Juárez con San Pedro. Una llamada al 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la localización de un cuerpo arrojado a un costado de la rúa municipal.

La víctima aún no ha sido identificada, pero se refiere que se trata de un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía un pantalón, playera y gorra de color negro, además de calzar unos huaraches de baqueta con una bandera de México.