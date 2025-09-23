$!Encuentran a joven asesinado a balazos cerca del Canal 7 en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue localizado sin vida con impactos de arma de fuego junto al Canal 7, a la altura del bulevar Jesús Kumate, en el sur poniente de Culiacán.

La víctima fue identificada como Irving “N”, de aproximadamente 20 años y originario del municipio de Eldorado. De acuerdo con los primeros informes, su cuerpo fue localizado entre la maleza, a pocos metros del lugar donde recientemente se registró un ataque armado contra escoltas de la hija del Gobernador Rubén Rocha Moya y presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz. En aquel incidente, la nieta del mandatario estatal resultó ilesa durante un intento de despojo de vehículo.

Aparentemente, el joven intentó refugiarse tras los disparos, pero falleció en el sitio a causa de las heridas de arma de fuego.