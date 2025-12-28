Seguridad
Violencia

Encuentran a menor de edad asesinado en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

Diego, de 16 años de edad, era originario de la comisaría Bellavista, de la sindicatura de Culiacancito
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/12/2025 08:27
28/12/2025 08:27

CULIACÁN._ Un menor de edad fue encontrado sin vida y con indicios de violencia durante la madrugada de este domingo en la colonia 4 de Marzo, al noroeste de Culiacán.

El adolescente fue identificado como Diego “N”, de 16 años de edad, originario de la sindicatura de Bellavista, sindicatura de Culiacancito.

Al joven lo localizaron entre las calles Buenaventura y calle de la Prosperidad, cerca de unas vías del tren.

Tenía las manos atadas hacia la espalda, además de los ojos cubiertos.

Los hechos generaron la movilización de autoridades de seguridad pública que confirmaron la situación, para el arribo de personal ministerial que comenzó la investigación de Ley.

#Violencia
#Homicidio
#Menor de Edad
