Encuentran a un hombre asesinado a balazos frente a panteón de Villa Juárez, Navolato

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado durante la mañana de este sábado frente al panteón de la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.

La víctima fue identificada en el lugar por familiares como Nicolás “N”, de 35 años de edad.

El cadáver fue abandonado a la orilla de la carretera que conecta hacia La 50, en dicha sindicatura, sin que en la escena se localizaran casquillos percutidos.

Automovilistas alertaron a las autoridades del hallazgo aproximadamente a las 6:00 horas de este 27 de diciembre.

Corporaciones de seguridad pública locales se trasladaron al punto para acordonar el área, y minutos después personal del Servicio Médico Forense arribó para el levantamiento del cuerpo.