Encuentran a un hombre asesinado al interior de una Tacoma gris en la Mazatlán-Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida al interior de una camioneta, con múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, durante la madrugada de este lunes.

El hallazgo ocurrió sobre la carretera Mazatlán–Culiacán, en las cercanías de la zona conocida como El Manguito, perteneciente al municipio de Culiacán.

La víctima fue identificada en el sitio del hallazgo por sus familiares como Uziel Isaí “B”, de 34 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad de Sánchez Celis. Al momento de ser encontrado, el fallecido vestía un pants negro con franjas blancas y una playera de color negro.

De acuerdo con los reportes oficiales, el aviso a las autoridades se recibió alrededor de las 00:20 horas mediante una llamada al sistema de emergencias 911. La alerta indicaba la presencia de una persona fallecida dentro de un vehículo estacionado en el acotamiento de la vialidad, en los carriles que circulan de sur a norte, específicamente en el kilómetro 158+400.

Al lugar se trasladaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes confirmaron que en el asiento del copiloto de una camioneta Toyota Tacoma, color gris, se encontraba el cuerpo del masculino. La unidad presentaba impactos de bala visibles en el parabrisas y en los cristales de los costados.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades preventivas mientras el personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias de campo correspondientes.

Tras concluir el peritaje en el sitio, el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios que marca la ley, mientras que el vehículo fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.