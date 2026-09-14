$!Encuentran a un hombre asesinado en Rosario; se presume agresión fue en Escuinapa

ROSARIO._ El reporte de un hombre joven sin vida presuntamente por arma de fuego, movilizó la noche del domingo a la zona de los arcos sur en la cabecera municipal de Rosario, a unos metros de la base de la Policía Ministerial.
La versión extraoficial indica que la víctima sufrió la agresión en el vecino municipio de Escuinapa y fue trasladado por familiares a la ciudad.
Hasta el momento el occiso se mantiene sin ser identificado por las autoridades correspondientes.
En el lugar se informó que el hecho fue reportado alrededor de las 22:00 horas, en una vivienda sobre la Calle Melchor Ocampo, a pocos metros de los arcos sur que conecta con la carretera México 15.
Tras recibir el reporte acudieron elementos de Seguridad Pública, Policía Ministerial y Guardia Nacional, quienes acordonaron el área a la espera de personal de Fiscalía para darle el debido trámite.