$!Encuentran a un hombre asesinado en Rosario; se presume agresión fue en Escuinapa

ROSARIO._ El reporte de un hombre joven sin vida presuntamente por arma de fuego, movilizó la noche del domingo a la zona de los arcos sur en la cabecera municipal de Rosario, a unos metros de la base de la Policía Ministerial.

La versión extraoficial indica que la víctima sufrió la agresión en el vecino municipio de Escuinapa y fue trasladado por familiares a la ciudad.