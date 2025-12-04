Encuentran a un hombre asesinado entre zona enmontada de Bellavista, en Culiacán

Un hombre fue encontrado a balazos en una zona enmontada junto a un dren en la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.

El hallazgo se reportó tras una denuncia ciudadana alrededor de las 7:30 horas de este miércoles, en la sindicatura de Culiacancito.

El occiso no ha sido identificado, únicamente se le reconoció de complexión robusta, y además vestía un pantalón de mezclilla color azul y una camiseta color gris.

Peritos de la Fiscalía General del Estado confirmaron el homicidio, mientras que el Servicio Médico Forense procedió con el levantamiento del cadáver.