Encuentran a un hombre asesinado sobre la autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre asesinado a balazos fue encontrado tirado sobre el acotamiento de los carriles con dirección al sur de la autopista Mazatlán-Culiacán.

El hallazgo se registró a las 08:00 horas de este domingo en el kilómetro 37 de la autopista Mazatlán-Culiacán.

Usuarios de la autopista, que circulaban de norte a sur, alertaron al personal de la caseta de Mármol sobre el cadáver de un hombre tirado a un costado de la carretera.

Agentes carreteros de la Guardia Nacional se encargaron de verificar el reporte y, tras el hallazgo, acordonaron y resguardaron la zona hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al momento se desconoce la identidad del occiso.