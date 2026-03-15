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Violencia

Encuentran a un hombre asesinado sobre la autopista Mazatlán-Culiacán

El hallazgo se registró este domingo a la altura del kilómetro 37; el cuerpo presentaba heridas por arma de fuego y su identidad aún se desconoce.
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/03/2026 11:59
15/03/2026 11:59

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre asesinado a balazos fue encontrado tirado sobre el acotamiento de los carriles con dirección al sur de la autopista Mazatlán-Culiacán.

El hallazgo se registró a las 08:00 horas de este domingo en el kilómetro 37 de la autopista Mazatlán-Culiacán.

Usuarios de la autopista, que circulaban de norte a sur, alertaron al personal de la caseta de Mármol sobre el cadáver de un hombre tirado a un costado de la carretera.

Agentes carreteros de la Guardia Nacional se encargaron de verificar el reporte y, tras el hallazgo, acordonaron y resguardaron la zona hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al momento se desconoce la identidad del occiso.

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