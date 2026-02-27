$!Encuentran a un hombre asesinado y maniatado junto a un canal en Campo Balbuena, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue encontrado sin vida, envuelto en una cobija y amarrado con alambre en la comunidad Campo Balbuena, municipio de Navolato.
El punto del hallazgo fue a la orilla de un canal de riego, en el tramo entre las calles Nicolás Osuna y Daniel Fierro, en la cabecera de la sindicatura.
La persona no ha sido identificada, conociéndose solo que es un varón, de tez morena, al que se le aprecian los pies descalzos y un pantalón de mezclilla azul.
Vecinos de la comunidad alertaron del hallazgo a las autoridades cerca de las 7:20 horas de este 27 de febrero, y personal militar en el lugar confirmó el hecho.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron para acordonar la escena, a la espera de la llegada de peritos de Fiscalía General del Estado, así como el Servicio Médico Forense (Semefo).