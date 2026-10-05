Encuentran a un hombre sin vida dentro de un departamento en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Elementos de los cuerpos de emergencia y seguridad pública se concentraron la tarde noche de este lunes en un departamento de la calle Bulgaria, donde se confirmó el hallazgo de un hombre sin vida al interior de su vivienda.

El reporte inicial se generó a través de la línea 911, luego de que personas allegadas acudieran al domicilio en busca de la víctima y se alarmaran al no tener respuesta ante sus llamadas. Al ingresar al lugar junto con las autoridades policiales, se percataron de que la persona ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información, el fallecido fue identificado como José “N”, de alrededor de 40 años, quien habitaba solo en el inmueble. Tras confirmarse el deceso, el área fue acordonada por agentes preventivos, quienes solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos más tarde, peritos de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía Zona Norte arribaron a la escena para procesar el lugar.

Fuentes extraoficiales indicaron que el cuerpo de José “N” no mostraba indicios evidentes de violencia, apuntando preliminarmente a causas naturales; sin embargo, será el resultado de la necropsia de ley correspondiente el que determine con exactitud los motivos del fallecimiento.