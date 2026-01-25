Encuentran a un interno sin vida en el penal de Goros II en Ahome, durante el pase de lista

LOS MOCHIS._ Una movilización policiaca y de personal forense se registró la mañana de este domingo 25 de enero al interior del Centro Penitenciario de Goros II, en Ahome, luego de que las autoridades del penal reportaran el hallazgo de una persona privada de la libertad se encontraba sin vida dentro de su celda.

El incidente se confirmó durante los protocolos de seguridad matutinos y también por parte del informe emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los custodios realizaban el tradicional pase de lista cuando se percataron de la ausencia de uno de los internos.

Al acudir a verificar su celda, los guardias encontraron al recluso inconsciente y con una cuerda atada al cuello, por lo que se presume que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, apuntando las primeras indagatorias hacia un suicidio.

El fallecido fue identificado oficialmente como Ricardo “L”, de 50 años de edad, quien era originario de la vecina de la Ciudad de Obregón, Sonora.

Tras confirmar el deceso de la persona privada de la libertad (PPL), la dirección del penal notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado. Por lo cual al sitio arribaron peritos y agentes de la Policía de Investigación para procesar la escena, recabar evidencias y descartar la participación de terceras personas en el hecho.

Una vez concluidas las diligencias de ley, el cuerpo fue levantado por una casa funeraria de guardia para la realización de la necropsia correspondiente, la cual determinará científicamente la causa de la muerte. Las autoridades informaron que ya se trabaja en la localización de los familiares del occiso para la entrega del cuerpo.