$!Encuentran a una mujer asesinada a golpes en Villa Satélite, Culiacán

Una mujer fue encontrada asesinada a golpes durante la mañana de este jueves en la colonia Villa Satélite, al oriente de Culiacán.

Hasta el momento la víctima permanece sin identificar, se trata de una mujer de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, tez clara y que vestía un conjunto deportivo color rosa pastel.

El reporte del hallazgo fue alrededor de las 8:30 horas de este 8 de enero, en medio de los andadores del bulevar De Los Sauces.