$!Encuentran a una mujer asesinada a golpes en Villa Satélite, Culiacán

Una mujer fue encontrada asesinada a golpes durante la mañana de este jueves en la colonia Villa Satélite, al oriente de Culiacán.
Hasta el momento la víctima permanece sin identificar, se trata de una mujer de aproximadamente 45 años de edad, complexión robusta, tez clara y que vestía un conjunto deportivo color rosa pastel.
El reporte del hallazgo fue alrededor de las 8:30 horas de este 8 de enero, en medio de los andadores del bulevar De Los Sauces.
La víctima fue localizada a la orilla de un canal pluvial, justo en medio de la terracería del parque.
Al lugar se movilizaron elementos del Ejército Mexicano, quienes aseguraron y acordonaron el perímetro.
Posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con los peritajes previo al levantamiento del cadáver para su traslado por el Servicio Médico Forense.