$!Encuentran a una pareja sin vida bajo el puente de Prados del Sol, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Los cuerpos de una mujer y un hombre fueron localizados sin vida la mañana de este miércoles a un costado de las vías del ferrocarril, debajo del puente de Prados del Sol, en las inmediaciones de la Invasión El Palmito, en Mazatlán.
El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor de las 06:30 horas, en el tramo ferroviario ubicado bajo el puente de Prados del Sol, que cruza sobre la avenida Cristóbal Colón.
De acuerdo con los primeros informes, vecinos que se dirigían a sus trabajos observaron los cuerpos entre un montículo de basura y la maleza, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Las víctimas, un hombre y una mujer, no habían sido identificadas hasta el momento. De manera preliminar se informó que ambos presentaban huellas de golpes, por lo que se presume que habrían sido asesinados a golpes; sin embargo, será la autoridad correspondiente la que determine oficialmente la causa de muerte.
Elementos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes y levantaba los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense.