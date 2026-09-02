$!Encuentran a una pareja sin vida bajo el puente de Prados del Sol, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Los cuerpos de una mujer y un hombre fueron localizados sin vida la mañana de este miércoles a un costado de las vías del ferrocarril, debajo del puente de Prados del Sol, en las inmediaciones de la Invasión El Palmito, en Mazatlán.

El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor de las 06:30 horas, en el tramo ferroviario ubicado bajo el puente de Prados del Sol, que cruza sobre la avenida Cristóbal Colón.