$!Encuentran a una persona envuelta en plástico en la Colonia Centro Sinaloa, Culiacán

Envuelta en plástico y encintada fue localizada una persona sin vida por las calles de la Colonia Centro Sinaloa, durante la noche de este jueves, en Culiacán.

El punto del hallazgo fue sobre la calle Manuel Vallarta, cerca de la Calle Fray Servando Teresa de Mier, aproximadamente a las 23:45 horas del 22 de enero.