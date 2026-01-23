$!Encuentran a una persona envuelta en plástico en la Colonia Centro Sinaloa, Culiacán

Envuelta en plástico y encintada fue localizada una persona sin vida por las calles de la Colonia Centro Sinaloa, durante la noche de este jueves, en Culiacán.
El punto del hallazgo fue sobre la calle Manuel Vallarta, cerca de la Calle Fray Servando Teresa de Mier, aproximadamente a las 23:45 horas del 22 de enero.
La zona del hallazgo fue a inmediaciones de una plaza comercial y cercana a la capilla de Jesús Malverde.
La víctima fue localizada completamente cubierta por plástico, por lo que no fue posible determinar sus características físicas.
Junto al cuerpo, fue hallada una cartulina con un mensaje escrito.
Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron tras el reporte y confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que acordonaron en tanto arribó personal de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense, quienes se encargaron del levantamiento del cadáver.