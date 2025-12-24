Encuentran a una persona sin vida cerca de Las Aguamitas, en Navolato

Un hombre fue encontrado sin vida en un camino de terracería, en las inmediaciones de la comunidad de Las Aguamitas, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se reportó cerca del mediodía de este 24 de diciembre, a la altura del tramo entre El Trébol y El Pintor, al sur de la comunidad de El Vergel y cercano al campo pesquero Las Aguamitas.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, fue localizada cerca de una zona de manglares y presentaba indicios de violencia.

Al sitio acudieron autoridades para confirmar el deceso y realizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.