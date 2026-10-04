$!Encuentran a una persona sin vida envuelta en una cobija en Tierra Blanca, en Culiacán

Una persona fue encontrada sin vida y envuelta en una cobija en una zona enmontada, en los límites de la Colonia Tierra Blanca y el sector Tres Ríos, al norte de Culiacán.
El hallazgo fue confirmado por elementos de Policía Estatal Preventiva en una loma al final de la calle Artesanos y cerca de la calle Ignacio López Rayón, alrededor de las 16:30 horas de este 4 de octubre.
La víctima no ha sido identificada formalmente, aunque en el lugar de los hechos acudieron familiares de quien sería el fallecido, una persona que privada de su libertad previamente en Culiacán.
La persona estaba envuelta con una cobija de color beige con detalles en rosa entre la vegetación.
El perímetro fue acordonado por policías y el Ejército Mexicano, que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que se apersonara a desplegar las diligencias correspondientes.
Posteriormente el cuerpo será traslado hacia el Servicio Médico Forense para formalizar el reconocimiento del difunto.