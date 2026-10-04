$!Encuentran a una persona sin vida envuelta en una cobija en Tierra Blanca, en Culiacán

Una persona fue encontrada sin vida y envuelta en una cobija en una zona enmontada, en los límites de la Colonia Tierra Blanca y el sector Tres Ríos, al norte de Culiacán.

El hallazgo fue confirmado por elementos de Policía Estatal Preventiva en una loma al final de la calle Artesanos y cerca de la calle Ignacio López Rayón, alrededor de las 16:30 horas de este 4 de octubre.

La víctima no ha sido identificada formalmente, aunque en el lugar de los hechos acudieron familiares de quien sería el fallecido, una persona que privada de su libertad previamente en Culiacán.