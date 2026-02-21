Encuentran abandonado presunto vehículo de trabajador del IMSS asesinado en Culiacán

Autoridades encontraron abandonado y aseguraron un vehículo que, de manera preliminar, sería propiedad de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social encontrado sin vida este sábado en Culiacán.

Según primeras versiones, el vehículo de marca Nissan color azul, pertenece a Héctor Manuel “N”, de 33 años de edad, hallado sin vida y envuelto en plástico negro en la colonia Lomas del Boulevard.

La movilización de autoridades se reportó alrededor de las 13:30 horas por la calle Mar de Tasmania, entre Islas Hawaii e Islas Canarias, en Prados del Sur.

La unidad fue remolcada y asegurada por Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado, a la espera de que las investigaciones arrojen si la unidad en estado de abandono tuvo relación al homicidio de su presunto dueño.