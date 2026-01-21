$!Encuentran abandonado vehículo de policía municipal desaparecido en Culiacán

CULIACÁN._ En estado de abandono fue encontrado la noche de este miércoles el vehículo propiedad de César Eduardo “N”, policía municipal desaparecido en Culiacán.

El hallazgo de la unidad ocurrió en el cruce de las calles Alturas del Sur y Nevado de Toluca, en el fraccionamiento Alturas del Sur.

El automóvil es de marca Volkswagen tipo sedán color dorado, el cual fue encontrado sin indicio de violencia ni averías.