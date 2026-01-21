$!Encuentran abandonado vehículo de policía municipal desaparecido en Culiacán

CULIACÁN._ En estado de abandono fue encontrado la noche de este miércoles el vehículo propiedad de César Eduardo “N”, policía municipal desaparecido en Culiacán.
El hallazgo de la unidad ocurrió en el cruce de las calles Alturas del Sur y Nevado de Toluca, en el fraccionamiento Alturas del Sur.
El automóvil es de marca Volkswagen tipo sedán color dorado, el cual fue encontrado sin indicio de violencia ni averías.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades por la presencia del carro abandonado, además de haber escuchado ráfagas de disparos de arma de fuego cerca de las 22:20 horas de este 21 de enero.
Al lugar se movilizaron elementos del Ejército Mexicano, así como mandos de la Policía Municipal de Culiacán.
Minutos más tarde, una grúa de la Fiscalía General del Estado remolcó la unidad para trasladarla a la pensión de bienes asegurados por esta institución.
El oficial César Eduardo, de 31 años de edad, desapareció este miércoles tras ser visto por última vez saliendo desde la sindicatura El Salado, al sur del municipio.
De acuerdo con la propia Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el agente no estaba en funciones al momento de su desaparición.