$!Encuentran asesinado a balazos a un elemento de Protección Civil de Navolato

Conocido como “Ramoncito” y de aproximadamente 35 años de edad, Joel Ramón era un integrante de la corporación municipal muy valorado por sus compañeros luego de haber trabajado para ellos por más de diez años.

Asesinado a balazos fue hallado durante la mañana de este sábado Joel Ramón, el elemento de Protección Civil de Navolato que fue privado de libertad la mañana del viernes. El homicidio se registró en la carretera que dirige a la bahía de Altata, en el entronque con la comunidad La Bandera.

Fue alrededor de las 8:00 horas de este jueves 29 de agosto cuando un grupo de civiles armados lo interceptó y se lo llevó hacia un rumbo desconocido. Su motocicleta, en la cual se encontraba a bordo, se localizó abandonada en las inmediaciones de la carretera que conduce hacia El Castillo, a la altura de la colonia 5 de febrero.

El homicidio se reportó alrededor de las 6:40 horas, luego de que personas que circulaban por la carretera llamaron al número de emergencias 9-1-1 tras localizar el cuerpo de una persona recostada y con evidentes huellas de violencia.

El hallazgo ocurrió a unos metros del camino pavimentado que conduce al ejido La Bandera. Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia el lugar y delimitaron una zona al confirmar que en el sitio se encontraba un masculino sin señales de vida y con heridas por disparos de arma de fuego.

Familiares y compañeros acudieron más tarde y confirmaron el hombre sin vida se trata de Joel Ramón, sin embargo será la Fiscalía General del Estado la que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.