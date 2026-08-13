$!Encuentran asesinado a un hombre en El Walamo, al sur de Mazatlán; estaba degollado y con disparos

MAZATLÁN. _ La madrugada de este jueves, un vecino de El Walamo, al sur de Mazatlán, fue sacado de su casa con violencia por hombres armados, quienes lo asesinaron con heridas de arma blanca y disparos. Luego del reporte de habitantes de dicha comunidad, policías de Investigación localizaron el cadáver alrededor de las 11:00 horas, sobre un camino de terracería que conduce a un rancho de la zona.

Según versiones, durante la madrugada, hombres armados con armas largas descendieron de una camioneta, sacaron con lujo de violencia al habitante de una vivienda ubicada a las orillas de la comunidad y lo privaron de la libertad.

Tras el reporte, las autoridades localizaron el cadáver del hombre, quien presentaba una herida de arma blanca en el cuello e impactos de arma de fuego. Además, tenía un mensaje escrito en un cartón clavado en el pecho.

Los uniformados acordonaron la zona del hallazgo y reportaron el hecho a la Fiscalía General del Estado. Peritos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes antes de solicitar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.