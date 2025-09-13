$!Encuentran asesinado a velador de campo agrícola de Costa Rica, al sur de Culiacán

Asesinado a balazos fue encontrado un velador de un campo agrícola de la comunidad La Flor, ubicada en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán y en los límites con Navolato.
La víctima fue identificada en el lugar como José Arturo, de 57 años y vecino del mismo poblado.
Se reporta que su homicidio ocurrió durante la serie de detonaciones de arma de fuego que se reportaron la tarde de este sábado 13 de septiembre en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, el cual provocó la movilización de las autoridades de seguridad.
Refieren que un grupo de civiles armados que circulaba por la carretera La 20, la cual comunica las sindicaturas mencionadas, efectuaron varios disparos que afectaron más de una vivienda y negocios locales. Fue durante esa misma balacera que José Arturo perdió la vida.
También reportan que se robaron vehículos, entre ellos un camión de pasajeros, y que al menos una de las unidades despojada ya habría sido localizada y asegurada por personal de seguridad.
Al desplegar un operativo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional encontraron el cuerpo de la víctima, quien se encontró recostado en el mismo campo agrícola de donde despachaba de velador.
Ante ello, los efectivos delimitaron un área con cinta amarilla de precaución y se desplegaron alrededor para vigilar la zona. Más tarde arribaron los agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
El cadáver fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley. Será ante el Ministerio Público donde familiares podrán acudir para identificarlo y reclamarlo con su debido proceso legal.