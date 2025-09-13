$!Encuentran asesinado a velador de campo agrícola de Costa Rica, al sur de Culiacán

Asesinado a balazos fue encontrado un velador de un campo agrícola de la comunidad La Flor, ubicada en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán y en los límites con Navolato.

La víctima fue identificada en el lugar como José Arturo, de 57 años y vecino del mismo poblado.

Se reporta que su homicidio ocurrió durante la serie de detonaciones de arma de fuego que se reportaron la tarde de este sábado 13 de septiembre en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, el cual provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

Refieren que un grupo de civiles armados que circulaba por la carretera La 20, la cual comunica las sindicaturas mencionadas, efectuaron varios disparos que afectaron más de una vivienda y negocios locales. Fue durante esa misma balacera que José Arturo perdió la vida.