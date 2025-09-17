Encuentran cadáver putrefacto de hombre asesinado en la Guasima, Concordia

CONCORDIA._ Un habitante de la Guasima reportó a las autoridades la muerte de su hermano, el cual habría sido asesinado desde el pasado viernes 12 de septiembre.

El reportante de nombre Juan “N”, informó al mediodía de este miércoles, que su hermano fue asesinado desde el pasado viernes 12 de septiembre en la comunidad de La Guasima, Concordia.

Autoridades Estatales se trasladaron a la mencionada comunidad localizada a la altura del kilómetro 262 de la carretera Libre Durango-Mazatlán, ya que el reportante detalló que el cadáver se encontraba a un costado de la carretera a 500 metros del entronque a la Guasima, Concordia.

Tras confirmar el hallazgo del cadáver, los Policías de Investigación solicitaron la presencia de los Peritos de la Fiscalía General del Estado, para que dieran fe del deceso y se realizarán las diligencias de ley.

El occiso fue identificado como Edgar Abel “N”, de 31 años de edad, las autoridades no informaron sobre la causa de muerte

Después de las diligencias correspondientes, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense en Mazatlán.