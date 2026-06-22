$!Encuentran camioneta baleada en la colonia República Mexicana de Culiacán

CULIACÁN. _ Una camioneta de la marca Toyota que presenta varios impactos de proyectil de arma de fuego fue localizada la mañana de este lunes en las calles de la colonia República Mexicana, en la zona sur de la capital sinaloense.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 5:50 horas sobre la avenida Patriotismo, entre las calles Presidente Carlos Chávez y Miguel de la Madrid Hurtado, en las inmediaciones de la escuela primaria Valentín Gómez Farías.

Habitantes del sector señalaron que durante la madrugada escucharon diversas detonaciones de armas de fuego. Fue hasta el amanecer cuando descubrieron el vehículo abandonado con los daños severos ocasionados por los disparos.