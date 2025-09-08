Encuentran cuerpo carbonizado en la autopista Mazatlán-Culiacán

SAN IGNACIO. _ El cuerpo carbonizado de una persona fue localizado la tarde de este lunes junto a la malla perimetral de una antena de telecomunicaciones, en las inmediaciones del ejido Toyhua, municipio de San Ignacio.

El hallazgo fue reportado al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) y confirmado alrededor de las 12:30 horas, cuando un grupo de reacción de la Fiscalía General del Estado se trasladó al kilómetro 45+500 de la carretera, punto señalado en el aviso.

De manera preliminar, los agentes localizaron el cuerpo junto a la malla ciclónica que resguarda los equipos de la antena, ubicada a escasos metros de la carpeta asfáltica.

La zona fue asegurada por policías de investigación para la intervención del personal pericial de la Fiscalía. En apoyo, elementos de la Guardia Nacional regularon el tránsito vehicular mientras se realizaban las diligencias.

Debido al estado del cadáver, no fue posible determinar de inmediato el sexo de la persona localizada.