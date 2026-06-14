$!Encuentran cuerpo carbonizado una persona y tres camionetas calcinadas en Amole, cerca de El Quelite

El operativo se realizó la tarde del sábado 13 de junio, en la comunidad de Amole ubicada al oriente de El Quelite.

MAZATLÁN._ Tres camionetas totalmente calcinadas y el cuerpo carbonizado de una persona fueron localizados por personal castrense en inmediaciones de la comunidad de Amole; además de tres civiles detenidos.

El operativo de reconocimiento por parte del Ejército se debió a los reportes de detonaciones y enfrentamientos reportados por pobladores, donde se localizaron tres camionetas consumidas por el fuego y en el cuerpo carbonizado de una persona se encontraba en la caja de una de ellas, además refieren que una de las unidades contaba con refuerzos de blindaje artesanal.

En el operativo se detuvieron a tres civiles y uno de ellos presentaba heridas por arma de fuego por lo que fue trasladado a un hospital.