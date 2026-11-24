MAZATLÁN. _ El cuerpo encobijado de un hombre fue localizado sobre la calle San Rafael, en el ejido El Venadillo, al norte de esta ciudad.
El hallazgo se registró a las 09:00 horas, sobre la calle San Rafael, una vialidad de terracería que conecta la carretera Internacional con la avenida Hacienda del Seminario.
Tras el reporte de un bulto extraño por parte de automovilistas que transitaban por el lugar, policías municipales confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona.
El occiso se encontraba envuelto en una cobija de color azul, presentaba signos de violencia, tenía las manos y los pies atados, y una bolsa de plástico le cubría el rostro. Vestía una playera de color lila, bóxer y pantalón azul de mezclilla.
La zona fue acordonada por los uniformados, quienes dieron parte al personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de realizar las diligencias correspondientes.