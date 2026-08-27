$!Encuentran cuerpo de mujer con impactos y arma en camino de terracería en Agua Verde, Rosario

ROSARIO._ Con impactos de arma de fuego fue encontrada sin vida una mujer, y junto a ella un fusil, en un camino de terracería a las afueras de la sindicatura de Agua Verde, en #Rosario; a varios metros se dio a conocer que elementos de la Secretaría de Marina desmantelaron un campamento donde se aseguraron armas y drogas, así como también la detención de una persona con explosivos.

El hallazgo se registró la tarde-noche del miércoles 26 de agosto por personal de la Semar, realizando la incursión para darle el debido trámite personal de la Fiscalía alrededor de las 22:00 horas, en un camino de terracería que conduce a una zona pesca conocida como “El Agua Dulce”, cuyo ingreso es por la carretera estatal Agua Verde-El Caimanero. Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, quien se refirió presentaba un impacto de bala, vestía pantalón de mezclilla, blusa negra, sin calzado, así como también junto al cuerpo se encontró un arma.

Se dio a conocer que a una distancia de aproximadamente 100 metros se encontró un campamento improvisado donde se aseguraron aproximadamente media centena de armas de fuego y mariguana. De igual forma del operativo, trascendió que se dio la detención en la sindicatura de Agua Verde de una persona del sexo masculino en posesión de artefactos explosivos.