$!Encuentran cuerpo de un hombre con ropa táctica en un cerro en Rosario

ROSARIO._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición que portaba ropa táctica y pechera, fue encontrado en un predio ubicado un cerro ubicado a aproximadamente 3 kilómetros la carretera estatal a Cacalotán.

Trascendió que las autoridades tomaron conocimiento mediante un reporte de este hallazgo debido a malos olores desde el jueves 22 de octubre, iniciando la búsqueda sin éxito.

Asimismo, se informó que fue este viernes que se localizó el cuerpo sin vida y en aparente estado de descomposición.