$!Encuentran cuerpo de un hombre con ropa táctica en un cerro en Rosario

ROSARIO._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición que portaba ropa táctica y pechera, fue encontrado en un predio ubicado un cerro ubicado a aproximadamente 3 kilómetros la carretera estatal a Cacalotán.
Trascendió que las autoridades tomaron conocimiento mediante un reporte de este hallazgo debido a malos olores desde el jueves 22 de octubre, iniciando la búsqueda sin éxito.
Asimismo, se informó que fue este viernes que se localizó el cuerpo sin vida y en aparente estado de descomposición.
Extraoficialmente se dio a conocer que podría tratarse de una persona que se encontraba desaparecido desde hace aproximadamente una semana.
Hasta el momento la víctima no ha sido identificada de manera oficial, ni confirmado que sea la persona desaparecida.
Al lugar arribaron elementos de diferentes corporaciones entre Seguridad Pública, Ejército Mexicano que fue acordonado a la espera de personal pericial de la Fiscalía General del Estado para darle el debido trámite e indicar a la funeraria de guardia para que removiera el cuerpo.