$!Encuentran cuerpo de un hombre envuelto en una cobija en la Libre Mazatlán-Culiacán

SAN IGNACIO._ El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija, fue localizado a orilla de la carretera libre Mazatlán-Culiacán.

El reporte se emitió a las 20:00 horas de este domingo en el kilómetro 50 de la carretera libre Mazatlán Culiacán en el entronque al poblado Los Conchitos, en San Ignacio.

Automovilistas que transitaban por la vía federal descubrieron el cuerpo tirado a orilla de la carretera y lo reportaron a las autoridades.