$!Encuentran cuerpo de un hombre envuelto en una cobija en la Libre Mazatlán-Culiacán

SAN IGNACIO._ El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija, fue localizado a orilla de la carretera libre Mazatlán-Culiacán.
El reporte se emitió a las 20:00 horas de este domingo en el kilómetro 50 de la carretera libre Mazatlán Culiacán en el entronque al poblado Los Conchitos, en San Ignacio.
Automovilistas que transitaban por la vía federal descubrieron el cuerpo tirado a orilla de la carretera y lo reportaron a las autoridades.
Policías de investigación se trasladaron al lugar y localizaron el cuerpo de un hombre con huellas de violencia, envuelto en cobija y encintado.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley, para después autorizar em levantamiento del cadáver al personal de la funeraria de guardia.
El occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense donde quedó en calidad de desconocido.