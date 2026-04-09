$!Encuentran cuerpo en descomposición en canal de Costa Rica, Culiacán; vestía botas tácticas

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de un canal, cerca de la localidad de Pueblo Nuevo, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. El cadáver fue encontrado con una playera negra y botas tácticas; sin embargo, debido a las condiciones en que se encontraba, no fue posible determinar sus características físicas.

Los colectivos de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C., Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas reportaron el hallazgo.

Tras confirmarse el hecho, el perímetro fue resguardado por elementos de la Policía Municipal de Culiacán y un convoy del Ejército Mexicano, quienes brindaron acompañamiento a las buscadoras. Al sitio acudieron personas que se identificaron como posibles familiares de la víctima, debido a la coincidencia de las prendas con las de un familiar desaparecido.