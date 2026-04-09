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Hallazgo

Encuentran cuerpo en descomposición en canal de Costa Rica, Culiacán; vestía botas tácticas

Colectivos de búsqueda localizaron el cuerpo dentro de un canal cerca de la localidad de Pueblo Nuevo, en la sindicatura de Costa Rica; debido a las condiciones en que se encontraba, no fue posible determinar sus características físicas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/04/2026 11:53
09/04/2026 11:53

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de un canal, cerca de la localidad de Pueblo Nuevo, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El cadáver fue encontrado con una playera negra y botas tácticas; sin embargo, debido a las condiciones en que se encontraba, no fue posible determinar sus características físicas.

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Los colectivos de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C., Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas reportaron el hallazgo.

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Tras confirmarse el hecho, el perímetro fue resguardado por elementos de la Policía Municipal de Culiacán y un convoy del Ejército Mexicano, quienes brindaron acompañamiento a las buscadoras.

Al sitio acudieron personas que se identificaron como posibles familiares de la víctima, debido a la coincidencia de las prendas con las de un familiar desaparecido.

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Aproximadamente una hora después del hallazgo, peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para recabar indicios y, posteriormente, realizar el rescate del cuerpo del canal, el cual fue trasladado, con apoyo de una funeraria, a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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