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Hallazgo

Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre a un costado del camino a El Armadillo, en Mazatlán

Los primeros datos extraoficiales indican que se desconoce si el cadáver presenta huellas de violencia.
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/07/2026 14:44
22/07/2026 14:44

MAZATLÁN. _ Tirado entre la maleza y a unos metros del camino a El Armadillo localizan cuerpo de un hombre en estado putrefacto.

Los primeros datos extraoficiales indican que se desconoce si el cadáver presenta huellas de violencia.

$!Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre a un costado del camino a El Armadillo, en Mazatlán

El hallazgo del cuerpo se realizó alrededor de las 12:15 horas de este miércoles y fue reportado por una persona que pasaba por el lugar en la zona rural de Mazatlán.

Al lugar acudió personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, para realizar las indagatorias.

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