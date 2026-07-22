$!Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre a un costado del camino a El Armadillo, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tirado entre la maleza y a unos metros del camino a El Armadillo localizan cuerpo de un hombre en estado putrefacto.
Los primeros datos extraoficiales indican que se desconoce si el cadáver presenta huellas de violencia.
El hallazgo del cuerpo se realizó alrededor de las 12:15 horas de este miércoles y fue reportado por una persona que pasaba por el lugar en la zona rural de Mazatlán.
Al lugar acudió personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, para realizar las indagatorias.