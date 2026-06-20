$!Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en la ladera del Libramiento Mazatlán a la altura de el Ejido El Chilillo.
El reporte del hallazgo se emitió a las 16:00 horas de este sábado en un predio colindante al Libramiento Mazatlán ala altura del kilometro 265 de la Autopista Tepic-Mazatlán.
Personas que descubrieron el cadáver lo reportaron vía telefónica a las autoridades; policías municipales se trasladaron al lugar señalado, al encontrar el cadáver acordonaron la zona y reportaron el hallazgo al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Al parecer, el cadáver corresponde a David “N”, reportado como desaparecido desde e 14 de junio cuando no regresó a su hogar tras asistir a un festejo, familiares que llegaron al lugar lograron identificarlo.