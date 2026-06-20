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Violencia

Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre al norte de Mazatlán

El reporte del hallazgo se reportó en un predio colindante al Libramiento Mazatlán ala altura del kilometro 265 de la Autopista Tepic-Mazatlán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/06/2026 18:19
20/06/2026 18:19

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en la ladera del Libramiento Mazatlán a la altura de el Ejido El Chilillo.

El reporte del hallazgo se emitió a las 16:00 horas de este sábado en un predio colindante al Libramiento Mazatlán ala altura del kilometro 265 de la Autopista Tepic-Mazatlán.

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Personas que descubrieron el cadáver lo reportaron vía telefónica a las autoridades; policías municipales se trasladaron al lugar señalado, al encontrar el cadáver acordonaron la zona y reportaron el hallazgo al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al parecer, el cadáver corresponde a David “N”, reportado como desaparecido desde e 14 de junio cuando no regresó a su hogar tras asistir a un festejo, familiares que llegaron al lugar lograron identificarlo.

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