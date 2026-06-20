$!Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en la ladera del Libramiento Mazatlán a la altura de el Ejido El Chilillo.

El reporte del hallazgo se emitió a las 16:00 horas de este sábado en un predio colindante al Libramiento Mazatlán ala altura del kilometro 265 de la Autopista Tepic-Mazatlán.