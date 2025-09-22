Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre en el fraccionamiento Santa Fe de Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, fue localizado la tarde de este lunes en una zona de marismas colindantes al fraccionamiento Los Ángeles Santa Fe.

El reporte del cuerpo de un hombre tirado en la zona de la marisma, fue recibido a las 13:15 horas, indicando el final de la avenida Santa Mónica del fraccionamiento Santa Fe.

El reportante alertó a las autoridades sobre el cuerpo hinchado de un hombre y por las condiciones del cadáver, dijo desconocer si presentaba signos de violencia. Policías Municipales que acudieron a verificar el reporte, confirmaron el hallazgo de una persona sin vida y en avanzado estado de descomposición.

La zona fue acordonada por los uniformados quienes dieron aviso al personal pericial de la Fiscalía General del Estado para que procediera con las diligencias de ley.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense donde quedó en calidad de desconocido.