$!Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre en la colonia Ejidal de Mazatlán

MAZATLÁN._ El reporte del hallazgo del cuerpo embolsado de una persona movilizó a la autoridades a un predio con maleza en la colonia Ejidal.
El reporte del hallazgo se emitió a las 12:00 horas, indicando la calle José María Morelos casi esquina con Francisco Villa de la colonia Ejidal.
Mientras traspanaba, un vecino de la colonia Ejidal descubrió un bulto extraño que desprendía un olor fétido, lo reportó a las autoridades y al inspeccionar el bulto de plástico negro señalado, descubrieron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.
La zona fue acordonada por policías municipales, mientras que elementos del Ejército implementaron un perímetro de seguridad, para permitir las diligencias de ley a cargo de la Fiscalía General del Estado.