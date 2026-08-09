Encuentran cuerpo putrefacto de un hombre en la comunidad de El Magistral, Concordia

CONCORDIA._ El cuerpo putrefacto de un hombre fue localizado a un costado de Carretera Libre Mazatlan-Matamoros, a la altura de la comunidad de El Magistral.

El reporte del hallazgo se emitió alas 14:30 horas de este domingo, entre la maleza y a unos metros de la mencionada carretera, frente a un restaurante abandonado.

Un habitante de El Magistral salió en busca de su ganado que salió a pastar cuando un fétido olor llamó su atención y descubrió el cuerpo en avanzado estado de descomposición y lo reportó a las autoridades.

El hallazgo del cadáver fue confirmado por personal de la Sedena, que se encargó de acordonar la zona y reportarlo al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Peritos de la FGE se encargaron de las diligencias correspondientes, para después autorizar el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán, donde se espera sea reclamado por sus familiares.

El occiso vestía de pantalón de mezclilla, camisa y una mochila, todo en color negro y cubierto con una cobija a cuadros