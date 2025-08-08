Encuentran cuerpo sin vida durante búsqueda en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este viernes en un predio de la comunidad La Piedrera, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán.

El hallazgo ocurrió durante una jornada de búsqueda encabezada por integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa. Las labores se realizaron en un terreno ubicado a aproximadamente un kilómetro de la carretera que conecta las comunidades de El Huizache y La Piedrera.

Durante la exploración, los equipos de búsqueda localizaron restos humanos. La víctima, aún no identificada, vestía una camiseta clara, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con gris de la marca Under Armour. También portaba dos pulseras en las muñecas: una blanca y otra roja.

Tras el hallazgo, las activistas notificaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos acudieron al sitio para procesar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia legal y pruebas genéticas con el fin de determinar su identidad y posibles causas de muerte.