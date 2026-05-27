Encuentran cuerpos sin vida de dos hombres sobre camino de terracería en el Ejido El Castillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ La mañana de este miércoles fueron localizados tirados sobre un camino de terracería que conduce a una bloquera.

El hallazgo se reportó a las 06:50 horas de este miércoles, en un camino de terracería qué se desprende de la Carretera México 15, frente al Penal de Mazatlán.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban dicho camino y descubrieron los cadáveres de dos hombres tirados a medio camino y con visibles huellas de violencia.

La zona fue acordonada y resguardada por Policías Municipales y Efectivos del Ejército, durante las labores periciales de ley, a cargo del personal de la Fiscalía General del Estado.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense y hasta el momento se encuentran en calidad de desconocidos.