Encuentran dos cuerpos desmembrados en la zona rural de Rosario

ROSARIO. _ El hallazgo de dos cuerpos desmembrados en la zona rural del municipio de Rosario movilizó a distintas corporaciones de seguridad durante la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el reporte emitido a las autoridades, un testigo ocular alertó sobre la presencia de dos cuerpos tirados sobre la vía pública, los cuales se encontraban decapitados y con los restos colocados en tinas.

El hallazgo se registró en el crucero de Chametla, en la intersección de la carretera a Chametla con la carretera Tepic-Mazatlán, también identificada como México 15.

Tras recibir el reporte ciudadano, elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio y confirmaron la localización de las víctimas. Los cuerpos estaban colocados en una tina plástica de color rojo y otra tina metálica, donde además fueron encontrados restos de ganado caprino.

Debido a las condiciones en las que fueron localizados ambos cuerpos, hasta el momento no ha sido posible establecer sus identidades ni precisar las prendas que portaban.

La zona fue acordonada por los agentes de seguridad mientras personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación sobre este doble homicidio.