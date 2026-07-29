Encuentran el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija en Rosendo Nieblas, Elota

ELOTA. _ El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija fue localizado la mañana de este martes sobre un camino de terracería, cerca de la comunidad de Rosendo Nieblas, en el municipio de Elota.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:00 horas, en un camino de terracería ubicado cerca del puente intravehicular que conduce a Rosendo Nieblas, a la altura del kilómetro 75 de la autopista Mazatlán-Culiacán.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar. A simple vista presentaba impactos de bala en el pecho y el abdomen; además, estaba descalzo, sin camisa y vestía únicamente un pantalón de mezclilla.

De acuerdo con el reporte, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre la presencia del cadáver. Elementos de seguridad se trasladaron al sitio y confirmaron el hallazgo.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, quienes notificaron a personal de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las diligencias correspondientes.

Peritos de la Fiscalía procesaron la escena y, una vez concluidos los trabajos de campo, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios de ley para establecer su identidad.