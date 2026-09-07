Encuentran en abandono motocicleta con reporte de robo en El Rosario

ROSARIO. _ Durante un operativo de vigilancia en El Rosario, elementos de Seguridad Pública Municipal localizaron y aseguraron una motocicleta Italika, color verde, que contaba con reporte de robo.

La unidad fue localizada aparentemente en estado de abandono, como parte de las acciones implementadas para fomentar y verificar el uso obligatorio del casco de seguridad entre los motociclistas.

Al realizar la revisión de la motocicleta y consultar su serie numérica en la plataforma correspondiente, los agentes detectaron que contaba con reporte de robo.

Ante esta situación, la unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizará las diligencias correspondientes conforme a la ley.