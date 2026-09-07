Seguridad
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Reporte vigente

Encuentran en abandono motocicleta con reporte de robo en El Rosario

Elementos de la Policía Municipal en estado de abandono dentro de las acciones implementadas para fomentar y verificar el uso obligatorio del casco de seguridad entre los motociclistas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/09/2026 14:55
07/09/2026 14:55

ROSARIO. _ Durante un operativo de vigilancia en El Rosario, elementos de Seguridad Pública Municipal localizaron y aseguraron una motocicleta Italika, color verde, que contaba con reporte de robo.

La unidad fue localizada aparentemente en estado de abandono, como parte de las acciones implementadas para fomentar y verificar el uso obligatorio del casco de seguridad entre los motociclistas.

Al realizar la revisión de la motocicleta y consultar su serie numérica en la plataforma correspondiente, los agentes detectaron que contaba con reporte de robo.

Ante esta situación, la unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizará las diligencias correspondientes conforme a la ley.

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