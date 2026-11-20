GUASAVE. _ Un operativo de inteligencia y colaboración interinstitucional entre corporaciones de Sinaloa y Sonora culminó con la localización con vida de dos menores de edad originarias de este municipio, quienes eran buscadas mediante el protocolo de Alerta Amber desde inicios de la semana.

Se trata de Romina, de 8 años, y Karyme Guadalupe, de 14, residentes de la comunidad de El Huitussi, cuyo paradero se desconocía desde el pasado lunes 16 de noviembre de 2026, fecha en que salieron de su domicilio y perdieron toda comunicación con sus familiares.

Ante su ausencia, los familiares acudieron a interponer la denuncia correspondiente, lo que motivó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitiera las fichas de búsqueda oficiales el miércoles 18 de noviembre. En dichos boletines, la autoridad ministerial advertía que la integridad de ambas podía encontrarse en riesgo ante la posibilidad de que fueran víctimas de algún delito. Además, señalaba que existían indicios de su posible traslado hacia Nogales, Sonora.

La ubicación de las menores se concretó luego de que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) canalizara un aviso sobre su posible presencia en una vivienda de la ciudad fronteriza, por lo que agentes de la Unidad de Atención a Delitos, adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Nogales, se movilizaron hacia un inmueble situado en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Al intervenir en el sitio, los elementos preventivos confirmaron que la niña y la adolescente se encontraban en el lugar en compañía de un familiar. Tras cotejar sus datos e identidades con los reportes emitidos en Sinaloa, los policías notificaron de inmediato a las autoridades ministeriales.

Una vez confirmado que ambas se encontraban en buen estado de salud, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora tomó conocimiento de los hechos y determinó que quedaran bajo el cuidado provisional de una familiar cercana en esa ciudad, en tanto sus parientes directos viajan desde Guasave para concretar su retorno.

Como parte del procedimiento de ley, los agentes elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH) y dieron vista a las instancias de protección infantil correspondientes para garantizar el resguardo integral de las menores.