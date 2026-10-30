$!Encuentran flotando cuerpo de mujer cerca de la escollera de la Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de una mujer fue encontrado flotando y atorado entre las piedras de la escollera de la Marina Mazatlán. El hallazgo se reportó a las 14:00 horas, indicando la escollera de la Marina Mazatlán.

El cuerpo fue descubierto por tripulantes de una embarcación quienes descubrieron el cuerpo de una mujer flotando entre las aguas y lo reportaron a las autoridades. El cuerpo fue remolcado por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la escollera donde estaba atorado hacia la playa paralela a la Avenida Sábalo Cerritos, para que peritos de la Fiscalía General del Estado pudieran realizar las diligencias de ley.