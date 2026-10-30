Seguridad
|
Hallazgo

Encuentran flotando cuerpo de mujer cerca de la escollera de la Marina Mazatlán

El cadáver fue remolcado por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático hacia una playa en la Avenida Sábalo Cerritos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/10/2026 16:53
30/10/2026 16:53

MAZATLÁN._ El cuerpo de una mujer fue encontrado flotando y atorado entre las piedras de la escollera de la Marina Mazatlán.

El hallazgo se reportó a las 14:00 horas, indicando la escollera de la Marina Mazatlán.

$!Encuentran flotando cuerpo de mujer cerca de la escollera de la Marina Mazatlán

El cuerpo fue descubierto por tripulantes de una embarcación quienes descubrieron el cuerpo de una mujer flotando entre las aguas y lo reportaron a las autoridades.

El cuerpo fue remolcado por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la escollera donde estaba atorado hacia la playa paralela a la Avenida Sábalo Cerritos, para que peritos de la Fiscalía General del Estado pudieran realizar las diligencias de ley.

$!Encuentran flotando cuerpo de mujer cerca de la escollera de la Marina Mazatlán

Luego de las diligencias, el cuerpo de la víctima fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se espera sea reconocida y reclamada por sus familiares

#Cadáver
#Mazatlán
#Escollera
#Cuerpo
#Mujer
#Marina
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube