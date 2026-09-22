Encuentran flotando el cuerpo de un hombre en aguas del canal de navegación de Mazatlán

MAZATLÁN._ La tarde de este martes, fue localizado el cuerpo de un hombre, en avanzado estado de descomposición, flotando entre las aguas del canal de navegación.

Pescadores que culminaban su jornada descubrieron el cadáver flotando boca abajo cuando regresaban a su punto de partida y lo reportaron a las autoridades.

Tras el reporte, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, remolcaron el cadáver hasta el embarcadero de la zona de diques de Servicios Navales Azteca, para que peritos pudieran realizar las diligencias de ley antes de ser extraído del agua.

El cuerpo corresponde a una persona del sexo masculino, de complexión delgada y portaba solo un pantalón de trabajo en color beige y hasta el momento se encuentra sin identificar.