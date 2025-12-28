$!Encuentran flotando en arroyo cuerpo putrefacto de un hombre en Mazatlán

En avanzado estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un hombre flotando en las aguas de un arroyo en la Marina Mazatlán.

El reporte del hallazgo se emitió a las 16:40 horas, en un arroyo que cruza la avenida Carlos Canseco y que desemboca en la Marina Mazatlán.

El cuerpo salió a flote y quedó varado a la orilla del arroyo, desde el puente de la avenida Carlos Canseco se pudo apreciar el cadáver de un hombre, boca abajo y semidesnudo, portando solo un pantalón en color negro.