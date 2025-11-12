Seguridad
Encuentran muerto a empresario camaronero en condominio de Mazatlán

Edgar Heriberto “P”, empresario camaronero de 50 años, fue hallado sin vida y con huellas de violencia en su departamento ubicado en la zona de la Marina. Ya había sobrevivido a un atentado en 2023
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/11/2025 11:31
12/11/2025 11:31

MAZATLÁN. _ Edgar Heriberto “P”, empresario camaronero de aproximadamente 50 años, fue encontrado sin vida en su departamento del quinto piso de un condominio ubicado sobre la avenida Sábalo Cerritos, en la zona de la Marina Mazatlán.

Familiares del empresario solicitaron al personal de mantenimiento del edificio abrir la puerta tras no recibir respuesta de sus llamadas desde el día anterior. Al ingresar, encontraron el cuerpo sin signos vitales y con huellas de violencia.

Cabe señalar que Heriberto ya había sido víctima de un atentado armado en 2023, en un restaurante ubicado sobre la Avenida Rafael Buelna, en la zona turística de Lomas de Mazatlán, hecho en el que tres personas extranjeras resultaron heridas.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo del empresario al Servicio Médico Forense (Semefo).

