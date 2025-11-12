$!Encuentran muerto a empresario camaronero en departamento de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Edgar Heriberto “P”, empresario camaronero de aproximadamente 50 años, fue encontrado sin vida en su departamento del quinto piso de un condominio sobre la avenida Sábalo Cerritos, en la zona de la Marina Mazatlán.

Familiares del empresario solicitaron al personal de mantenimiento del edificio abrir la puerta tras no recibir respuesta de sus llamadas desde el día anterior. Al ingresar, encontraron el cuerpo sin signos vitales y con huellas de violencia.