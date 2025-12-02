Encuentran muerto a un reo dentro del Penal de Aguaruto en Culiacán

Un interno del centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue encontrado muerto dentro de su celda durante la noche de este martes.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer el hallazgo en uno de los módulos del reclusorio.
“De manera preliminar, se informa de la posibilidad de que se trate de un suicidio, ya que el cuerpo se localizó en una celda cerrada por dentro”, comunicó la dependencia.
“Se dio vista a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes y se notificó a los familiares”, señala el comunicado.
El hallazgo ocurre en medio de una crisis de seguridad en la entidad que se ha reflejado al interior del penal mediante riñas o balaceras.
A raíz de ello, en las últimas semanas las autoridades custodias y corporaciones federales mantienen operativos permanentes para revisar el penal y localizar objetos ilícitos como armas, celulares u objetos punzocortantes.