$!Encuentran presunto cráneo humano frente a una bodega cervecera en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ Un amplio despliegue de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la mañana de este martes en la zona urbana de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, tras el reporte de restos óseos abandonados en la vía pública.

El hallazgo, consistente en un presunto cráneo humano, tuvo lugar en las inmediaciones de una conocida bodega y expendio perteneciente a una empresa cervecera, ubicada sobre el bulevar Francisco Labastida Ochoa.

Fueron trabajadores y transeúntes del sector quienes, al percatarse de la presencia del resto anatómico cerca del acceso al establecimiento, dieron aviso inmediato a los números de emergencia. Esto generó zozobra entre los presentes durante las primeras horas de la jornada.