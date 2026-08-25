$!Encuentran presunto cráneo humano frente a una bodega cervecera en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ Un amplio despliegue de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la mañana de este martes en la zona urbana de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, tras el reporte de restos óseos abandonados en la vía pública.
El hallazgo, consistente en un presunto cráneo humano, tuvo lugar en las inmediaciones de una conocida bodega y expendio perteneciente a una empresa cervecera, ubicada sobre el bulevar Francisco Labastida Ochoa.
Fueron trabajadores y transeúntes del sector quienes, al percatarse de la presencia del resto anatómico cerca del acceso al establecimiento, dieron aviso inmediato a los números de emergencia. Esto generó zozobra entre los presentes durante las primeras horas de la jornada.
Como primeros respondientes, efectivos de la Policía Municipal de Salvador Alvarado arribaron al sitio para confirmar el reporte. Una vez corroborado el hecho, los agentes preventivos procedieron a acordonar la escena y establecieron un amplio perímetro de seguridad, con el objetivo de preservar posibles indicios y evitar la alteración del área.
Posteriormente, personal de la Dirección General de Servicios Periciales y agentes de investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron en el lugar para procesar la escena de los hechos. Tras concluir las diligencias y el peritaje correspondiente, el cráneo fue levantado y trasladado a una casa funeraria local, donde permanecerá bajo resguardo institucional.
Autoridades informaron que la FGE someterá los restos a rigurosos exámenes forenses con el propósito de extraer su perfil genético. Esta información será fundamental para intentar establecer la identidad de la persona y cruzar los datos con los registros de personas desaparecidas.
Hasta el momento, las dependencias de seguridad no han emitido información sobre quién o quiénes abandonaron el cráneo en este transitado sector comercial. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el origen de los restos; es decir, determinar si el caso está vinculado a delitos como privación ilegal de la libertad en la región del Évora.